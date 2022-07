Tekken: Bloodline in un nuovo trailer che svela la data di uscita su Netflix

Netflix ha annunciato che la serie animata Tekken: Bloodline debutterà sulla piattaforma streaming il 18 agosto.

La data di lancio è stata rivelata in un trailer visibile più in basso.

Netflix ha anche pubblicato la la sinossi della storia:

"Il potere è tutto". Jin Kazama ha imparato in tenera età l'arte di autodifesa di famiglia, le arti marziali tradizionali Kazama-Style, da sua madre".

"Nonostante ciò, era impotente quando un male mostruoso è apparso all'improvviso, distruggendo tutto ciò che gli era caro e cambiando la sua vita per sempre. Arrabbiato con se stesso per non essere riuscito a fermarlo, Jin ha giurato vendetta e ha cercato il potere assoluto per ottenerla. La sua ricerca porterà alla battaglia finale su un palcoscenico globale: il King of Iron Fist Tournament".

Che ne pensate di Tekken: Bloodline?

Fonte: Gematsu.