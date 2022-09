Tencent: l'ex CEO di Sony Interactive Entertainment America Shawn Layden si unisce al colosso cinese

L'ex presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment America, Shawn Layden, si è unito a Tencent Games in qualità di consulente strategico.

"Sono lieto di annunciare che sono entrato a far parte di Tencent Games in qualità di consulente strategico", ha dichiarato Layden in un aggiornamento su LinkedIn.

"In questo nuovo ruolo, spero di poter consigliare, assistere e supportare il team di Tencent nell'approfondimento delle attività e degli impegni nel settore a cui ho dedicato la maggior parte della mia carriera".

Layden ha continuato: "ci troviamo in un momento epocale di definizione del videogioco e dell'intrattenimento interattivo. Ci sono molte strade percorribili, ma solo alcune sono profonde, più ampie, inclusive, edificanti, ispiranti e/o sostenibili. Sono entusiasta di continuare questo viaggio di scoperta e ringrazio Tencent per l'opportunità".

Shawn Layden ha lasciato Sony Interactive Entertainment a settembre 2019.

Fonte: Gematsu.