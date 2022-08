Tencent e Ubisoft: il colosso cinese mira a diventare l'azionista di maggioranza secondo un report

Secondo quanto riferito, Tencent sta cercando di aumentare la sua partecipazione nel colosso francese dei giochi Ubisoft mentre cerca di espandere la sua impronta nell'industria del gaming. La notizia arriva tramite Reuters che riporta che la più grande società di giochi cinese, e una delle più grandi al mondo, punta a diventare l'azionista di maggioranza di Ubisoft.

Tencent possiede una partecipazione del 5% in Ubisoft, che ha acquisito nel 2018, e ora ha contattato i fondatori dell'azienda con sede in Francia, per chiarire il suo interesse ad aumentare la sua partecipazione nell'azienda.

Questa notizia arriva attraverso "quattro fonti con conoscenza diretta della questione", secondo Reuters. Al momento non è chiaro quanta proprietà Tencent intenda prendere, ma due fonti hanno detto a Reuters che vuole diventare l'unico azionista di maggioranza di Ubisoft e che intende acquistare la quota aggiuntiva dalla famiglia Guillemot che possiede il 15% della società. Ubisoft è attualmente valutata a $ 5,3 miliardi.

