Terraria diventa il primo gioco a superare 1 milione di recensioni su Steam

Terraria è il primo gioco a superare 1 milione di recensioni su Steam, mantenendo un punteggio estremamente positivo

Terraria è un gioco incredibilmente popolare, avendo raggiunto ben 35 milioni di copie vendute a marzo 2021. Il gioco sandbox è disponibile su un'ampia gamma di piattaforme, ma i giocatori PC hanno appena superato un nuovo traguardo. Ora Terraria è il primo gioco di Steam a raccogliere un milione di recensioni da parte degli utenti.

L'utente @demizegg ha individuato per primo questa statistica, condividendola con entusiasmo su Twitter. I dati provengono da SteamDB, un sito web che molti giocatori PC utilizzano per monitorare il numero di giocatori di Steam e altre statistiche. La pagina dei giochi più votati di SteamDB conta 978.864 recensioni positive e 21.444 recensioni negative per Terraria, per un totale di 1.000.308 recensioni. Si tratta ovviamente di una piccola percentuale della base complessiva di giocatori, ma è comunque un numero impressionante di persone.

Al di là del numero totale di recensioni, la suddivisione tra positive e negative significa che Terraria è riuscito a compiere questa impresa mantenendo la valutazione "estremamente positiva". Oltre il 97% di tutte le recensioni sono positive. Il team di Re-Logic sarà sicuramente felice: il suo gioco si colloca al di sopra di Garry's Mod, Left 4 Dead 2 e The Witcher 3 in termini di recensioni totali e di valutazione complessiva.

Terraria is now the first game on Steam with over 1 million reviews while keeping its Overwhelmingly Positive status! (97% positive) pic.twitter.com/3AJlAya2ge — demize 🥚 (@demizegg) August 29, 2022

Essendo un gioco indie molto popolare, Terraria si è "incrociato" con altri indie in passato. Nell'ottobre 2021, Terraria e Don't Starve si sono scambiati mostri in un evento crossover di Halloween. Re-Logic continua a supportare Terraria con nuovi aggiornamenti. Come si legge nell'ultimo post del team, l'aggiornamento Labor of Love del gioco sarà lanciato a breve.

Fonte: Gamepur.