Terraria record storico! E' il primo gioco a superare un milione di recensioni positive su Steam

Terraria ha compiuto 11 anni quest'anno, ma va ancora forte su Steam, visto che di recente è diventato il primo titolo sulla piattaforma a superare il milione di recensioni positive. Al 21 ottobre, il titolo indie ha accumulato 1.005.667 recensioni positive, a fronte di sole 22.122 recensioni negative.

Terraria ha un vantaggio di quasi 150.000 recensioni positive sul suo concorrente più vicino, Gary's Mod, che tecnicamente non è un gioco con obiettivi definiti ed è descritto come un "physics sandbox". Al terzo e quarto posto della classifica si trovano i titoli AAA Left 4 Dead 2 e The Witcher III: Wild Hunt, che hanno rispettivamente 640.611 e 629.964 recensioni positive.

Creato dallo sviluppatore indipendente Re-Logic e pubblicato nel maggio 2011, Terraria ha conquistato i fan grazie al suo stile semplicistico in 2D pixelato che ricorda l'era dei 16 bit, ottenendo un punteggio di 83 su Metacritic. Erano stati pianificati due sequel, uno annunciato nel 2013 e un secondo nel 2015, ma nessuno dei due si è mai realizzato. Piuttosto, Re-Logic è rimasta fedele al suo prodotto originale, continuando a offrire aggiornamenti gratuiti, compresi nuovi contenuti, più di un decennio dopo il suo lancio.

Come punteggio complessivo su Steam, Terraria si comporta ancora bene, arrivando a un rispettabile sesto posto, con una valutazione del 97,11%. Gli unici giochi che precedono Terraria in questa statistica sono Portal 2 (97,7%), People Playground (97,49%), Vampire Survivors (97,39%), Hades (97,38%) e Stardew Valley (97,24%).

Fonte: Dualshockers.