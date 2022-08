Teslagrad 2 ritorna a far parlare di sé con un elettrizzante trailer

Dall'annuncio di Teslagrad 2 è passato molto tempo, ma ora il gioco è comparso nuovamente con un nuovo trailer durante il Future Games Show.

Lumina è la giovane donna che controlleremo in questa avventura, che si risveglierà nella pericolosa terra di Wyrmheim dopo che il suo dirigibile si è schiantato. Durante il viaggio, esplorerà torri abbandonate, foreste e altre aree mentre cerca un modo per sopravvivere alle minacce della natura finché non troverà un modo per tornare dalla sua famiglia.

Per raggiungere il suo obiettivo, sfrutterà i suoi poteri elettromagnetici che le saranno di grande aiuto per affrontare feroci Vichinghi, creature ispirate alla mitologia norrena e boss finali. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Teslagrad 2 uscirà nella primavera del 2023 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.