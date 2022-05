Test Drive Unlimited Solar Crown è stato rinviato e le versioni last-gen cancellate

Annunciato ufficialmente a luglio 2020, Test Drive Unlimited: Solar Crown è molto atteso dai fan del franchise. Inseguire gli ottimi risultati di Eden Games non è cosa facile e lo studio Kylotonn Games sembra esserne consapevole visto che ha appena annunciato il rinvio del gioco.

Originariamente previsto per il lancio il 22 settembre 2022, il gioco è stato posticipato al 2023, senza condividere questa volta una data specifica. I motivi di questo rinvio sono che le squadre hanno bisogno di più tempo, in particolare per migliorare ancora di più il gioco. Non solo, ma l'annuncio afferma inoltre che le versioni last-gen del gioco sono state ufficialmente accantonate.

Se questo annuncio è sicuramente una delusione per i fan, non sorprende necessariamente visto che finora non è stata pubblicata nessun trailer del gioco e che la comunicazione attorno al titolo è stata sicuramente molto discreta. Ricordiamo che il gioco offrirà in particolare di attraversare le strade di Hong Kong in scala 1:1 a bordo di auto potentissime e metterà in evidenza la rivalità tra diversi clan.

Hey everyone, we've got an update on the development on TDU that we'd like to share with you today. All the info is in our Steam blogpost here: https://t.co/0XrkOSMiz3



There's also some new exciting concept art - go check it out! #TDUSC pic.twitter.com/EasU6kEmNB