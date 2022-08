The Axis Unseen tra stealth, metal e caccia con arco e frecce sembra promettente in questo video gameplay

Nate Purkeypile, un veterano di Bethesda che ha lavorato a diversi giochi tra cui Skyrim e Fallout 3 ha mostrato lo scorso anno il suo nuovo gioco, The Axis Unseen, un titolo che unisce caccia, dark fantasy ed heavy metal, il tutto sviluppato in Unreal Engine 5.

Sono passati diversi mesi da quando è stato mostrato ed ora Purkeypile ha pubblicato un nuovo video gameplay. Qui possiamo vedere come il nostro protagonista dovrà cacciare i nemici semplicemente con arco e frecce. "Dai la caccia ai mostri del folklore. Segui le loro tracce e scie di sangue. Presta attenzione alla direzione del vento in modo che non sentano l'odore di te mentre ti avvicini" si legge nella descrizione del gioco.

The Axis Unseen promette un gameplay variegato che combina stealth e azione in un mondo ricco di storia. Nel gioco dovrete migliorare il vostro arco trovando diversi tipi di frecce come frecce di fuoco, che controllano il vento o che distorcono il tempo. Il fulcro principale del gioco è sperimentare tutte le varie combinazioni in modo che il giocatore trovi il suo stile.

The Axis Unseen non ha ancora una data di uscita ed è ancora lontano dal lancio: tuttavia se il gioco vi interessa potete seguire i progressi attraverso gli account Twitter e YouTube di Purkeypile.

Fonte: PC Gamer