The Boys e poi Metal Gear Solid o Deus Ex? Il Billy Butcher di Karl Urban entusiasma anche i gamer

Sta prendendo sempre più piede l'adattamento cinematografico di videogiochi di successo. Lo abbiamo visto come Uncharted e Sonic, senza contare le numerose serie TV che stanno per arrivare come The Last of Us e Twisted Metal per citarne un paio.

Ebbene ci sono altri iconici giochi tuttavia che non hanno ancora ricevuto film o serie TV, nonostante la storia e l'ambientazione si prestino perfettamente per un adattamento su grande o piccolo schermo. Tra questi troviamo Deus Ex e Metal Gear Solid.

Ma chi scegliere come protagonista principale? Ebbene un utente di Reddit ha le idee chiare: Karl Urban, famoso per interpretare Billy Butcher in The Boys sarebbe la scelta perfetta nei panni di Solid Snake o Adam Jensen e in effetti lo sguardo tenebroso dell'attore sembra perfetto.

Tuttavia come potete vedere qui di seguito, Stephen Ford, attore e produttore cinematografico, vedrebbe bene un'altra persona nei panni di Solid Snake. Stiamo parlando di Jensen Ackles, famoso per aver interpretato uno dei fratelli Winchester in Supernatural e che ora lavora anche lui a The Boys.

Hear me out...



Jensen Ackles would make a great Solid Snake. pic.twitter.com/Xm0619w1Pz — Stephen Ford (@StephenSeanFord) July 10, 2022

Che ne pensate di questi due attori? Secondo voi potrebbero essere la scelta giusta per un eventuale adattamento dei due giochi? Fatecelo sapere nei commenti.