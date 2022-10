The Callisto Protocol avrà un achievement per i giocatori che vedranno tutte le animazioni di morte

Lo studio dietro il prossimo gioco survival horror The Callisto Protocol, Striking Distance, vuole che i giocatori muoiano molto spesso e che si godano tutte le morti. Il chief technical officer dello studio, Mark James, ha parlato di come il gioco gestisce queste morti dei giocatori in un'intervista con VG247.

Secondo James, in The Callisto Protocol i giocatori moriranno spesso, ma lo studio vuole che si divertano a morire grazie alle animazioni di morte uniche del gioco. Lo studio chiama queste animazioni di morte "murder dessert".

"È così che le chiamiamo - questi momenti brutali quando si muore - è così che le chiamiamo internamente", ha detto James. "Perché per noi è come una specie di ricompensa alla fine di un pasto, capisci? Glen adorava questi momenti nel Dead Space originale e li abbiamo riproposti ancora di più in The Callisto Protocol. È come se ti premiassimo anche se fallisci".

"I giocatori che si cimenteranno nel nostro gioco diranno: "Oh, non sono mai morto in questo modo prima d'ora, fantastico!"".

James parla di come lo studio abbia ideato alcuni dei "murder dessert" del gioco e di come alcuni dei preferiti dello studio siano finiti per essere legati a morti ambientali. The Callisto Protocol prevede persino un achievement/trofeo per aver visto tutte le animazioni di morte del gioco.

Tuttavia, nonostante la miriade di morti, Striking Distance non vuole che i giocatori si sentano frustrati da The Callisto Protocol. Per evitare la frustrazione, lo studio sta facendo attenzione a come posizionerà i checkpoint per i giocatori nel corso dell'avventura.

"Non vi daremo la soluzione più ovvia per affrontare un nuovo nemico", spiega James, "Vi lasceremo fallire, in modo che possiate dire 'giusto, la pistola GRIP non funziona contro questo nemico', o 'quello è una vera e propria spugna di proiettili', o 'non ha senso usare la balistica qui'".

The Callisto Protocol arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 2 dicembre.

