The Callisto Protocol riceverà un 'anno intero' di supporto post-lancio

The Callisto Protocol di Striking Distance Studio è un gioco che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan dell'horror e del single player, ma in quanto gioco per giocatore singolo, cosa dovranno aspettarsi i giocatori per quanto riguarda il supporto post-lancio?

Secondo lo sviluppatore, il titolo riceverà parecchio supporto una volta uscito. Parlando con True Trophies, Mark James, CTO di Striking Distance Studios, ha dichiarato che lo sviluppatore vede il prossimo titolo survival horror come "un servizio completo", il che significa che possiamo aspettarci dei DLC. Secondo James, il gioco riceverà "un anno intero" di supporto post-lancio.

"Lo consideriamo un titolo a servizio completo e investiremo in DLC", ha dichiarato. "Stiamo pensando a un anno intero di supporto dopo il lancio".

Per quanto riguarda le caratteristiche di questo supporto, non ci sono molti dettagli. James afferma che il mondo di The Callisto Protocol è "espandibile", il che significa che alcune storie potrebbero essere raccontate attraverso espansioni o forse attraverso sequel, con Striking Distance Studios che spera di trasformare la nuova IP in un franchise.

"Abbiamo lasciato il mondo espandibile", ha detto James. "Abbiamo creato un mondo che può raccontare diverse storie, e quindi possiamo raccontarle attraverso DLC, oppure possiamo raccontarle attraverso prodotti successivi. Abbiamo lasciato aperte queste possibilità".

"Ci piace pensare a questo come a un franchise - ogni sviluppatore quando [crea una nuova] IP, ama pensare a un investimento in un franchise", ha aggiunto. "È molto costoso creare una nuova IP, quindi vogliamo sempre cercare di ottenere il massimo da essa".

James ha anche detto che i DLC potrebbero comportare nuove modalità ispirate ad "altri survival horror", anche se conclude dicendo che ci sono ancora molte storie da raccontare legate al gioco e che, per raccontarle, gli sviluppatori potrebbero usare delle espansioni.

The Callisto Protocol uscirà il 2 dicembre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.