The Callisto Protocol avrà bonus esclusivi PlayStation: ecco tutti i dettagli

Uno dei giochi che ha fatto parlare dopo lo State of Play di giovedì scorso è The Callisto Protocol, un titolo che ha attirato l'attenzione perché proviene dalla mente del creatore di Dead Space e perché conserva la sua atmosfera cupa. È già stato confermato che questo gioco sarà multipiattaforma, ma ci saranno bonus per gli utenti PlayStation.

Krafton Games ha già confermato che The Callisto Protocol debutterà quest'anno e si sta già preparando per la sua uscita. Nell'ambito dei recenti annunci, l'azienda insieme allo sviluppatore Striking Distance Studios ha svelato i primi dettagli delle edizioni che ci saranno del titolo.

Finora sono state rivelate solo le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5. Secondo i dettagli, The Callisto Protocol debutterà con la Day One Edition, la Digital Deluxe Edition e Collector's Edition. Ciò che colpisce è che offriranno contenuti esclusivi per gli utenti della console PlayStation. La Day One Edition includerà una copia del gioco, la skin per il personaggio Retro Prisoner, 2 skin per armi in stile Retro Prisoner e il Contraband Pack. Quest'ultimo pacchetto sarà in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5, non è stato definito cosa conterrà, ma è anticipato che aiuterà il protagonista Jacob ad affrontare gli orrori nella prigione di Black Iron.

La Digital Deluxe Edition includerà tutto quello dell'edizione precedente, ma anche il Season Pass (è già stato confermato che il gioco avrà dei DLC) e l'esclusivo incentivo PlayStation che consentirà l'accesso anticipato (2 giorni) al DLC della storia.

Ci sarà anche un'edizione da collezione che includerà oltre a tutto quanto sopra 1 Steelbook, 1 spilla da collezione Outer Way, 1 spilla da collezione UJC, l'edizione 1 del fumetto ufficiale del gioco e un action figure del protagonista Jacob.

Per quanto riguarda l'upgrade next-gen da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X/S, attualmente non sappiamo se sarà a pagamento o gratuito.

Fonte: Comic Book