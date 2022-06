The Callisto Protocol: il creatore di Dead Space svela quanti mostri dovremo affrontare

The Callisto Protocol del creatore di Dead Space, Glen Schofield, è uno dei titoli più attesi di quest'anno. Il gioco arriverà a dicembre e, per lenire l'attesa, il boss di Striking Distance ha svelato qualche altra informazione sui mostri che dovremo affrontare.

Schofield ne ha parlato con Game Informer, nel tentativo di preparare i giocatori all'orrore di The Callisto Protocol.

Stando a quanto emerso, mentre ci avventureremo nel mondo di gioco, ce la dovremo vedere con 10-11 tipologie di creature che saranno pronte a eliminarci.

Schofield ha anche precisato che i giocatori dovranno adottare diverse strategie per affrontare ogni nemico, in altri momenti, invece, bisognerà semplicemente fuggire.

I giocatori, dunque, dovranno prestare molta attenzione in battaglia per scoprire i punti deboli dei diversi nemici di The Callisto Protocol.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che The Callisto Protocol si è ispirato a eventi reali per ricreare l'orrore e il gore.

Fonte: Gameinformer.