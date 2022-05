The Callisto Protocol, il nuovo gioco del creatore di Dead Space sarà 'spaventoso e raccapricciante'

I dettagli su The Callisto Protocol sono stati scarsi da quando è stato annunciato con un trailer cinematografico ai The Game Awards 2020. Il survival horror sviluppato per PC, PS5 e Xbox Series X/S promette di essere un successore spirituale di Dead Space.

Glen Schofield, creatore dell'avventura horror di Visceral Games curata da EA, è anche responsabile di questo titolo, che definisce "terrificante, raccapricciante, inquietante e scomodo". Schofield ha pubblicato un messaggio sul suo account Twitter personale elogiando il lavoro di illuminazione svolto da altri due sviluppatori di Striking Distance Studios, Demetrius Leal (che in precedenza ha lavorato presso EA e Sledgehammer Studios) e Atsushi Seo (che in precedenza ha lavorato all'illuminazione delle principali puntate di Dead Space).

Il fondatore di Striking Distance Studios promette inoltre che maggiori informazioni arriveranno 'presto'. Considerando che il gioco è stato annunciato ai The Game Awards, potremmo magari vederlo in azione durante il Summer Game Fest che avrà luogo il 9 giugno alle 19:00.

Horror lighting isn’t easy. Demetrius & Atsushi & the lighters r amazing. These two have been with me since Dead Space. True friends, they have made @CallistoTheGame scary, moody, creepy & uncomfortable. It’s perfect! Info soon! pic.twitter.com/JIi0QYtrEB