The Callisto Protocol entra in fase Gold.

The Callisto Protocol, attesissimo gioco horror erede di Dead Space, è entrato in fase gold. Vengono quindi smentite tutte le voci che rumoreggiavano su un eventuale nuovo rinvio dell’uscita del titolo, prevista per il prossimo 2 dicembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

A dare l’annuncio è stata l’azienda che si sta occupando del titolo tramite Twitter, confermando il termine dei lavori sul titolo e la chiusura del progetto, dando il via alle fasi produttive che porteranno il gioco sui nostri scaffali.

We are thrilled to announce that #thecallistoprotocol has gone gold! On behalf of everyone at @sd_studios, thank you for your support and excitement. We can't wait for you to face the horrors waiting in Black Iron Prison on December 2nd. pic.twitter.com/NfHSWexvyx