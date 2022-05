The Callisto Protocol sarà un gioco AAAA, Krafton prevede di lanciarlo quest'anno

Dopo essere diventato il protagonista della copertina di Game Informer, emergono nuove informazioni per The Callisto Protocol da parte di Krafton. Il publisher durante una conference call, ha stilato i programmi per questo interessante titolo.

Secondo quanto riportato dall'utente Twitter Roberto Serrano, The Callisto Protocol sarà un gioco AAAA (Quad A), con il più alto livello di qualità, un'esperienza horror eccezionale e un'ottima meccanica d'azione. La notizia si trova in un'immagine condivisa proprio dal publisher.

Non solo, ma sempre guardando l'immagine possiamo notare che la sua finestra di lancio è prevista per la seconda metà di quest'anno. Salvo imprevisti quindi i giocatori saranno in grado di mettere le mani su questo gioco tra non molto.

KRAFTON New Growth



- Project M: turn-based strategy game set in sci-fi world (PC, Mobile), early access on 2nd-half of 2022

- The Callisto Protocol: Quad A (AAAA), highest level of quality, maximum horror experience, distinguished action mechanics, release 2nd-half of 2022 pic.twitter.com/CdFoe7PAEG — Roberto Serrano' 🇺🇦☮️🙏🏻 | 📊🎮🍿 (@geronimo_73_) May 20, 2022

Per adesso questi sono gli unici dettagli che abbiamo, tuttavia il 24 maggio verranno svelate ulteriori informazioni su questo gioco e potenzialmente anche una finestra di lancio o addirittura una data di uscita. Staremo a vedere.

