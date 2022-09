The Callisto Protocol: Glen Schofield si scusa dopo alcuni commenti su crunch e ore di lavoro extra

Negli ultimi anni si è assistito a una serie di iniziative contro il crunch nello sviluppo di videogiochi. Alcuni importanti studi sono stati messi sotto accusa per le loro condizioni di lavoro e le reazioni contro queste pratiche lavorative sono state significative, portando diversi team a cambiare la loro politica.

Di recente, il director di The Callisto Protocol, Glen Schofield, che è anche l'amministratore delegato dello sviluppatore Striking Distance Studios, ha pubblicato dei tweet che hanno fatto discutere parecchio, in cui menzionava che il team di sviluppo ha lavorato "12-15 ore al giorno" sul prossimo titolo horror, cosa che sembrava "glorificare" con orgoglio, dicendo: "lo fate perché vi piace".

Non sorprende che Schofield sia stato ampiamente criticato per i suoi commenti da fan, media e colleghi sviluppatori, e che abbia cancellato il tweet in questione non molto tempo dopo.

Recentemente, Schofield ha pubblicato un altro tweet, scusandosi per i suoi commenti precedenti. "Chiunque mi conosca sa quanto io tenga alle persone con cui lavoro", ha scritto. "Prima ho twittato quanto fossi orgoglioso dell'impegno e delle ore di lavoro del team. Ho sbagliato. Noi apprezziamo la passione e la creatività, non le lunghe ore di lavoro. Mi scuso con il team per essere apparso in questo modo".

Such a weird coincidence how the guy bragging about how his team works 6-7 days a week for 12-15 hours a day because they love it also happens to be the guy who controls all their salaries, titles, and current employment status — Jason Schreier (@jasonschreier) September 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Anyone who knows me knows how passionate I am about the people I work with. Earlier I tweeted how proud I was of the effort and hours the team was putting in. That was wrong. We value passion and creativity, not long hours. I’m sorry to the team for coming across like this. — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) September 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Sviluppatori come Naughty Dog, Rockstar, CD Projekt RED e molti altri sono stati accusati di crunch e lavoro straordinario, ma negli ultimi anni gli studios hanno iniziato a impegnarsi maggiormente per avere pipeline di sviluppo più coese e meglio strutturate. Rockstar sembra aver adottato un nuovo approccio con lo sviluppo di Grand Theft Auto 6, mentre Naughty Dog e CD Projekt RED sembrano aver compiuto una svolta.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che The Callisto Protocol riceverà un 'anno intero' di supporto post-lancio.

Fonte: Gamingbolt.