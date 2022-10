The Callisto Protocol deve ancora arrivare e Glenn Schofield pensa già a un sequel

Striking Distance Studios sembra stia già pianificando un sequel del suo prossimo gioco horror The Callisto Protocol. Parlando con Inverse, il boss dello studio Glenn Schofield ha detto di avere molte idee per un altro gioco.

"Voglio fare un sequel", ha detto Schofield a Inverse. "Questo è un gioco completo, ma ci sono molte idee, idee interessanti, che vogliamo realizzare dopo. Voglio sempre continuare a creare la prossima grande cosa. Anche dopo aver finito un gioco, penso già al prossimo".

Ciò è in linea con una dichiarazione del CTO dello studio, Mark James, che ha parlato di come il mondo di The Callisto Protocol possa essere ampliato.

"Abbiamo lasciato il mondo espandibile", ha detto James. "Abbiamo creato un mondo che può raccontare diverse storie e quindi possiamo raccontarle attraverso DLC o attraverso prodotti successivi. Abbiamo lasciato aperte queste possibilità".

The Callisto Protocol uscirà il 2 dicembre e sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Attualmente il titolo è entrato ufficialmente in fase gold.

Fonte: Gamingbolt.