The Callisto Protocol ha un nuovo imperdibile video che ci catapulta nei misteri della prigione Black Iron

Come annunciato oggi dallo stesso team di sviluppo sui social, ecco il nuovo video dedicato a The Callisto Protocol, in una coincidenza un po' strana. Non è la prima volta infatti che il nuovo lavoro di Glen Schofield e il remake di Dead Space si incrocino a distanza di poco tempo, con quest'ultimo appena fresco di nuove informazioni.

C'era grande attesa per questo nuovo trailer, visto che il titolo ha saputo conquistare l'interesse dei fan di Dead Space e non solo, grazie alla cura riposta in ogni dettaglio, a cominciare dai volti, con animazioni facciali davvero notevoli.

A sorprendere è però tutta l'atmosfera con una cupezza in grado di inghiottire il giocatore come nei tempi della Ishimura. Del resto, come ormai ben sappiamo, The Callisto Protocol è una sorta di sequel spirituale della trilogia di Visceral Games ed è molto interessante giocare questo titolo e il remake dell'originale a distanza di poco tempo

The Callisto Protocol arriverà il 2 dicembre di quest'anno su PlayStation 5, Xbox One e PC. Vi lasciamo con il nuovo trailer.