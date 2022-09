The Callisto Protocol tornerà a mostrare il suo orrore oggi in un nuovo video

Oggi, 29 settembre, l'atteso The Callisto Protocol diretto da Glen Schofield tornerà a mostrarsi in un nuovo video.

Gli sviluppatori hanno pubblicato un tweet con il quale invitano i fan a sintonizzarsi alle ore 19 italiane, per scoprire altri dettagli sull'horror sci-fi.

Stando all'annuncio su Twitter, sembra che il team svelerà qualcosa in più sulla Black Iron Prison, ovvero l'ambientazione principale di The Callisto Protocol.

L'uscita del gioco è prevista per il 2 dicembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC e console di passata generazione.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che The Callisto Protocol sarà più violento di Dead Space, e che Striking Distance Studios punta a una grafica da primato con personaggi quasi fotorealistici.

All is not what it seems at Black Iron Prison. Tune in tomorrow 10am PST pic.twitter.com/aZISe0iPnR — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) September 28, 2022

The Callisto Protocol è un "gioco horror narrativo in terza persona, ambientato 300 anni nel futuro, il giocatore veste i panni di Jacob Lee: uno sfortunato prigioniero rinchiuso nella prigione di Black Iron, carcere di massima sicurezza situato su Callisto, la luna morta di Giove".

"Quando gli altri detenuti iniziano a trasformarsi in creature da incubo, la prigione piomba nel caos. Per sopravvivere, Jacob dovrà farsi strada con la forza verso la libertà e scoprire gli oscuri e inquietanti segreti sepolti sotto la superficie di Callisto. Usando una combinazione unica di combattimento in mischia e a distanza, Jacob dovrà adattare costantemente le sue tattiche per affrontare creature mostruose in continua evoluzione, e trovare quante più nuove armi, oggetti e abilità possibili per avere la meglio sulla crescente minaccia posta dagli orrori della luna morta di Giove".

Fonte: Twitter.