The Callisto Protocol supporterà ombre e riflessi in Ray-Tracing

A quanto pare, sembra che siano emersi nuovi dettagli sulle funzionalità di Ray Tracing che supporterà The Callisto Protocol. Secondo due interviste, il gioco avrà ombre e riflessi in ray-tracing.

In un'intervista a IGN, Mark James, Chief Technical Officer di Striking Distance Studios, ha rivelato che il gioco avrà ombre "ibride" in ray-tracing. In altre parole, il team utilizzerà il Ray Tracing per migliorare le ombre di aree specifiche.

In seguito, in un'intervista con Techradar, James ha affermato che il gioco avrà riflessi ray-tracing. In effetti, il team di sviluppo utilizzerà i riflessi ray-tracing anche per i bulbi oculari dei personaggi.

Possiamo quindi ipotizzare che il gioco presenterà sia le ombre in ray-tracing che i riflessi. Teoricamente, su PC, il gioco supporterà anche tecniche di AI-upscaling come FSR 2.0 di AMD o DLSS di NVIDIA.

Infine, The Callisto Protocol utilizzerà Unreal Engine 4, e non Unreal Engine 5. Probabilmente si tratterà di una versione pesantemente modificata di UE4.

KRAFTON prevede di lanciare il gioco il 2 dicembre, mentre Striking Distance ha detto di recente che The Callisto Protocol riceverà un 'anno intero' di supporto post-lancio.

Fonte: DSOGaming.