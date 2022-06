The Callisto Protocol: l'orrore del gioco non si ispira solo a videogiochi e film ma anche a eventi reali

Gli appassionati di giochi horror attendono con ansia la data di uscita di The Callisto Protocol a dicembre, e di recente PCGamesN ha parlato con il team di Striking Distance Studios delle influenze e delle ispirazioni del prossimo titolo e di cosa comporta la progettazione di esperienze così terrificanti.

PCGamesN ha parlato con Chris Stone, direttore creativo di Striking Distance Studios e già direttore dell'animazione di Dead Space, per capire dove il team guarda con maggiore attenzione per trovare ispirazione. Stone cita le serie di giochi horror Silent Hill e Resident Evil come "influenze ovvie", ma afferma che Striking Distance Studios prende anche "molta ispirazione da film come La cosa e Event Horizon". Stone cita il cinema francese e coreano come influenze di spicco, affermando che entrambi stanno "davvero migliorando il loro gioco nel genere horror".

Inoltre, Stone afferma che "ci siamo trovati a guardare molti esempi di orrore nella vita reale . Anche se la ricerca è stata molto meno divertente, si è trattato di alcuni dei contenuti più memorabili e preziosi per la creazione di immagini ed esperienze realistiche".

Naturalmente, c'è un'ispirazione in particolare a cui tutti guardano, dato il coinvolgimento di Stone, di Glen Schofield e di Steve Papoutsis, che hanno lavorato tutti a Dead Space.

"Naturalmente le nostre impronte creative sono presenti in tutto il gioco", afferma Stone. "Tutte le idee che avevamo anni fa su Dead Space e che non potevamo realizzare perché l'hardware non riusciva a tenere il passo, ora possiamo realizzarle ed è fantastico". Il remake di Dead Space di EA uscirà a gennaio, ma Stone dice che il team di Striking Distance Studios non se ne preoccupa. "Ho distribuito quasi 30 titoli nella mia carriera e abbiamo sempre avuto concorrenza. Ci mettiamo semplicemente nei panni dei giocatori e cerchiamo di realizzare il miglior gioco possibile".

Fonte: PCGamesN.