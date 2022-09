The Callisto Protocol: il protagonista non sarà solo?

Spuntano sempre più informazioni riguardanti The Callisto Protocol: attraverso un'intervista durante la Gamescom, il creatore di Dead Space Glen Schofield potrebbe aver svelato un qualcosa che doveva ancora rimanere nascosto per qualche tempo. Sembra infatti che il nostro protagonista non sarà solo.

"Sì, The Callisto Protocol è un horror di fantascienza, ma è diverso", ha detto Schofield. "Ci sono alcune somiglianze qua e là, perché li ho fatti entrambi. Spero che le persone non dimentichino Dead Space, ma lo mettano da parte. Il modo in cui raccontiamo la storia è nei filmati che si integrano perfettamente nel gioco. Il personaggio parla molto, c'è un seguace, ci sono altri personaggi nel gioco, quindi dovrebbe essere diverso".

La storia del "seguace" è nuova perché nessuno ne aveva ancora parlato. Schofield in seguito se n'è accorto e ha dichiarato: "Oh, è vero, sto pensando ai prossimi trailer". Pertanto, la presentazione di questa misteriosa persona (o creatura?) dovrebbe arrivare a breve con i prossimi trailer.

The Callisto Protocol sarà disponibile su PC e console il 2 dicembre: recentemente il team di sviluppo ha spiegato perché il gioco non arriverà anche su Xbox Game Pass.

Fonte: The Gamer