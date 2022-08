The Callisto Protocol presenta 'The Blind', un nuovo e terrificante nemico

In The Callisto Protocol, che uscirà a dicembre per console e PC, i giocatori incontreranno una moltitudine di pericolosi avversari che Glen Schofield, uno dei fondatori di Striking Distance Studios, sta introducendo di volta in volta.

Uno dei terrificanti mostri che popoleranno il mondo del gioco è stato pubblicato su Twitter durante il fine settimana. Si chiama "The Blind", un biofago che si è evoluto e si è adattato nell'oscurità, secondo quanto riportato da Schofield.

Durante lo sviluppo di The Callisto Protocol, i creatori hanno deciso di utilizzare Unreal Engine 4 nella versione 4.27. Il vantaggio di questa decisione è che centinaia di giochi sono già stati sviluppati, come ha sottolineato in un'intervista a IGN Mark James, CTO di Striking Distance Studios.

We’ve got some awesome creatures in @CallistoTheGame The character team is unbelievable. This is “The Blind” a biophage that has evolved and adapted in the dark. pic.twitter.com/X1Gdf5noKV — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) July 29, 2022

The Callisto Protocol sarà lanciato sia per le console di ultima generazione che per quelle attuali. Tuttavia, le nuove console PS5 e Xbox Series X/S offriranno vantaggi come un caricamento veloce, oltre ad una grafica e riflessi migliorati. Ricordiamo che la data di uscita del gioco è prevista per il 2 dicembre.

Fonte: GamingBolt