The Callisto Protocol ha una collector's edition con una statua davvero imperdibile

Dopo aver rivelato la data di uscita di The Callisto Protocol, il team di sviluppo capitanato dal padre di Dead Space ha diffuso i dettagli relativi alla Collector’s Edition del survival horror in arrivo nei prossimi mesi.

Ecco l’elenco dei contenuti di questa versione speciale del gioco:

La versione fisica del gioco

Una Steelbook con una delle mostruose creature in copertina

Spille da collezione

La statua di Jacob mentre viene aggredito da un mostro a due teste

Il numero zero del fumetto di The Callisto Protocol

Il codice per sbloccare il Season Pass

Le skin per Jacob e le sue armi "Retro Prisoner"

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il prezzo, come ci si aspetta, è abbastanza elevato: parliamo infatti di 249,99 dollari, ed in America è in esclusiva Gamestop. Probabilmente sarà lo stesso in Italia, tuttavia attualmente non ci è dato sapere se sarà possibile acquistarlo solo tramite gli store fisici o online della nota catena di vendita. La Collector’s è prevista per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S, mentre non sembra esserci per PC.