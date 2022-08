The Callisto Protocol sorprende con un video gameplay che svela un pizzico di stealth e tanto sangue!

The Callisto Protocol come promesso è tra i protagonisti della Gamescom Opening Night Live con un video gameplay diviso in due parti.

Il video per certi versi sorprende perché mostra due elementi diversi rispetto al solito introducendo quello che sembra una sorta di stealth inaspettato anche se non certo stupefacente rispetto ad altri titoli che si concentrano maggiormente su questa componente. Comunque interessante.

L'altra sezione è una sorta di fase molto più adrenalinica con tanti ostacoli ambientali che portano a un momento estremamente...cruento.

The Callisto Protocol sarà disponibile il 2 dicembre 2022.