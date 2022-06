The Callisto Protocol tra orrori e sopravvivenza nel nuovo video gameplay

In questi minuti The Callisto Protocol è stato tra i protagonisti del Summer Game Fest: ora siamo riusciti a dare uno sguardo non solo al terrificante trailer, ma anche ad una buona porzione di gameplay.

In questo caso possiamo vedere il nostro protagonista farsi strada tra diverse mostruosità che gli sbarreranno il cammino verso la salvezza. Come è possibile vedere, di certo il lato gore e cruento del gioco non mancherà!

In questo gioco horror narrativo in terza persona, ambientato 300 anni nel futuro, il giocatore veste i panni di Jacob Lee: uno sfortunato prigioniero rinchiuso nella prigione di Black Iron, carcere di massima sicurezza situato su Callisto, la luna morta di Giove. Quando gli altri detenuti iniziano a trasformarsi in creature da incubo, la prigione piomba nel caos. Per sopravvivere, Jacob dovrà farsi strada con la forza verso la libertà e scoprire gli oscuri e inquietanti segreti sepolti sotto la superficie di Callisto. Usando una combinazione unica di combattimento in mischia e a distanza, Jacob dovrà adattare costantemente le sue tattiche per affrontare creature mostruose in continua evoluzione, e trovare quante più nuove armi, oggetti e abilità possibili per avere la meglio sulla crescente minaccia posta dagli orrori della luna morta di Giove. Qui di seguito potete dare uno sguardo al gameplay.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PC e console: il gioco è già preordinabile.