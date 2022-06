The Callisto Protocol sarà violentissimo, più di Dead Space

Ultimamente si è parlato parecchio di The Callisto Protocol del papà di Dead Space, Glen Schofield.

Ad esempio, abbiamo scoperto che il titolo potrebbe essere più vicino a God of War che a Dead Space. Ora, Schofield si è soffermato su un'altra caratteristica di The Callisto Protocol.

Stando allo sviluppatore, sembra proprio che il gioco di Striking Distance proporrà un livello di violenza senza precedenti, con sequenze più sanguinolente di quelle viste in Dead Space.

In un'intervista con PCGamer, Schofield ha detto: "trovo che il body horror sia una parte importante dell'horror. Fa emergere un'emozione strana. Ad esempio, non strappiamo semplicemente una testa dal corpo, ma ne stacchiamo anche solo una parte per cercare di essere ancora più disgustosi. E con la nuova grafica e la potenza di questi nuovi sistemi di oggi è possibile rendere il tutto davvero disgustoso".

Insomma, secondo lo sviluppatore, grazie alle nuove tecnologie il livello di violenza in The Callisto Protocol sarà parecchio alto, perché potranno essere create delle scene molto più sanguinolente che in passato.

Fonte: PCGamer.