The Callisto Protocol molto difficilmente arriverà su Xbox Game Pass afferma Striking Distance

The Callisto Protocol è uno dei giochi più attesi, una sorta di Dead Space 4 creato dall'originale autore di questo franchise Glen Schofield. In molti si sono chiesti se l'horror arriverà prima o poi su Xbox Game Pass, magari dal day one.

Ci ha pensato Mark James, chief technology officer di Striking Distance Studios a spegnere ogni entusiamo. Nonostante il team ci abbia seriamente pensato, alla fine si è deciso che l'esperienza lineare di The Callisto Protocol mal si sposa con la conformazione dell'abbonamento Microsoft:

"Si gioca una volta [in The Callisto Protocol]. Penso che quei servizi siano costruiti per alcuni dei giochi multiplayer ripetitivi e in stile open world. Penso che giochi [del genere] sopravvivano bene su quel servizio."

James ha poi continuato:

"Microsoft ha i propri giochi single player all'interno del servizio, e penso ancora che vedremo gli studi proprietari fornire giochi di questo tipo al suo interno. Sto solo dicendo [che] come modello finanziario, è difficile da far funzionare per uno studio indipendente. Non sto dicendo mai; è difficile finanziariamente farlo funzionare".

L'ultima frase apre un po' al servizio ma è molto probabile che l'arrivo di The Callisto Protocol su PC avvenga molto in là rispetto l'uscita, fissata per il 2 dicembre su PC e console di nuova generazione e vecchia generazione, tranne Switch.

