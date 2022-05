The Chant, l'horror psichedelico in un nuovo trailer che annuncia la finestra di lancio

All'E3 2021 fu annunciato The Chant dello sviluppatore Brass Token e dell'editore Prime Matter di Koch Media. Descritto come un "horror d'azione psichedelico", The Chant segue i temi dell'orrore cosmico e della spiritualità come un titolo di azione e avventura in terza persona ambientato in un remoto rifugio su un'isola che ha collegamenti con un culto new age degli anni '70.

In The Chant, l'omonima frase ritmica si ritorce contro in qualche modo e provoca gli orrori psichedelici che i giocatori devono affrontare. Preparato con una finestra di lancio del 2022, il survival horror di The Chant arriverà questo autunno. Di recente, The Chant ha ricevuto un nuovo teaser trailer che descrive tutte le immagini allucinogene e da incubo che i giocatori possono aspettarsi da un ritiro di un culto spirituale.

Il teaser trailer di The Chant offre un breve sguardo a quella che sembra un'isola idilliaca con una peculiare struttura a cupola in cui le persone si riuniscono. Arrivati con l'obiettivo dell'illuminazione, diversi personaggi si uniscono in un viaggio spirituale in abiti bianchi.Il teaser tuttavia mostra lampi di immagini inquietanti, come una figura umanoide con le corna. Eccovelo di seguito.

Inizialmente previsto anche per PS4 e Xbox One, ora The Chant sarà sviluppato esclusivamente per PC, Xbox Series X/S e PS5. I giocatori che hanno console last-gen quindi rimarranno a bocca asciutta.

