The Crew 2 si aggiorna con Dominion Forsberg, il primo episodio della stagione 6

The Crew 2 continua ad aggiornarsi e a espandersi, con un supporto davvero interessante da parte di Ubisoft. Siamo arrivati alla stagione 6, che si apre con un nuovo pacchetto incentrato sul drift: Dominion Forsberg. Per l'occasione arrivano anche nuovi elementi di personalizzazione, nuovi eventi e soprattutto nuove auto, come la Forsberg Racing Gold Leader Z (Street Race), la Forsberg Racing Nissan 370Z East African Safari (Rally Cross), la Forsberg Racing Nissan 350Z Roadster (Drift) e la Forsberg Racing GT-R.

"Progettato in collaborazione col tre volte Campione del Mondo di Drift, Chris Forsberg e il suo Forsberg Racing Team, Stagione 6 Episodio 1: Dominion Forsberg aggiunge 6 nuovi terreni di gioco nel mondo di The Crew 2. Sotto la guida di Chris Forsberg e durante 9 nuovissimi eventi a tema, potrai portare al limite la tua abilità alla guida e gareggiare per battere i suoi record e diventare un vero pilota di precisione."

L'espansione è disponibile su tutte le console (tranne Switch), su PC e anche Google Stadia.