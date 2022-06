The Cub ci porta a spasso in un affascinante e decadente futuro in un nuovo trailer gameplay

Presentato in passato come "Il Libro della Giungla incontra l'Armageddon", The Cub è uno dei protagonisti del Tribeca Games Showcase di questa sera, l'evento che presenta i videogiochi selezionati dal Tribeca Film Festival, evento che per il secondo anno consecutivo guarda anche ai videogiochi.

The Cub è un cinematic platform ambientato in un futuro tanto affascinante quanto decadente, un progetto visivamente molto appagante che si ispira ai classici del passato e alla SEGA degli anni 90 e non solo.

The Cub è protagonista dal minuto 22:55:

"In seguito alla Grande Catastrofe Ambientale, i più abbienti fuggono su Marte e chi resta è destinato a morire. Tra questi resta un bambino immune alle ostilità del pianeta. Decenni dopo, i coloni di Marte tornano per perlustrare la Terra. Trovando il cucciolo di umano, il "Cub", tentano di catturarlo. È l'inizio di un viaggio fatto di fughe, esplorazione e scoperta tra le rovine metropolitane."

The Cub è atteso su PC e console e potete già provare una demo su Steam.