The Cuphead Show seconda stagione su Netflix ufficiale con trailer e data di uscita

Se eravate in attesa delle nuove avventure televisive delle due tazze più famose al mondo non preoccupatevi, Cuphead e Mugman torneranno presto su Netflix con una seconda stagione del loro The Cuphead Show, che è stato appena annunciato per il prossimo 19 Agosto.

La prima stagione della serie ha avuto un ottimo riscontro da parte dei fruitori del servizio in streaming, provando a tutti di essere un adattamento più che soddisfacente dell’acclamato gioco run and gunner degli Studio MDHR. La seconda stagione della serie dovrebbe ripartire da dove la prima è finita, seguendo le dissaventure di Cuphead, Mugman ed i loro amici nell’isola di Inkwell. La prossima stagione sarà composta sempre da episodi da 12-15 minuti cadauno con 12 episodi totali. Nei piani di Netflix sono previste 3 stagioni da 12 episodi, quindi sicuramente ce ne sarà una prossima che condurrà il totale delle puntate a 36. Non vediamo l'ora di poter seguire le nuove disavventure delle nostre tazze preferite, sperando che la stagione 2 sia all'altezza della precedente.

Fonte: Eurogamer.net