The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ha una finestra di lancio e un trailer spettrale

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo filmato per The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematografici autonomi dai creatori di Until Dawn.

In questo ultimo capitolo possiamo vedere una troupe di documentaristi che riceve una misteriosa telefonata con un invito a una replica del "Castello dell'assassino" originariamente costruito dal serial killer HH Holmes, che fa presagire una grande opportunità per la squadra. L'hotel sembra il set cinematografico perfetto, ma le apparenze possono ingannare. I membri del team del film si rendono conto di essere osservati e persino manipolati. E all'improvviso c'è molto di più in gioco: la loro vita.

Con il progredire del gioco, i giocatori esploreranno ogni angolo del World's Fair Hotel e scopriranno nuove funzionalità, tra cui l'inventario dei personaggi, enigmi basati su strumenti e azioni di movimento avanzate come correre, saltare e arrampicarsi.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è disponibile per il preordine sia in Standard Edition che in Animatronic Collector's Edition e arriverà questo autunno. L'edizione da collezione comprende: il gioco, un busto di 11 cm, una cartolina, un biglietto da visita e una mappa del mondo di gioco.

Fonte: Gematsu