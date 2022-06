The Day Before è uno dei giochi più attesi e sarebbe stato sviluppato soprattutto da 'volontari non pagati'

Fntastic, lo studio dietro lo sviluppo di The Day Before, l'ambizioso MMO open-world di zombie che arriverà il 1 marzo 2023 su PC e successivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, si rivolge a lavoratori non pagati per completare lo sviluppo del gioco.

Come riportato dal giornalista Zach Jackson tramite il suo account Twitter personale, il sito web dello studio di sviluppo indica che una parte del team è composta da volontari non retribuiti.

"La cultura di Fntastic si basa sull'idea del volontariato. Ciò significa che ogni membro di Fntastic è un volontario", afferma lo studio sul suo sito ufficiale. Nella stessa pagina si specifica che nello sviluppatore ci sono due tipologie di personale: quelli che lavorano a tempo pieno e quelli part time. Il numero di lavoratori che lavorano a tempo pieno è, secondo il sito web, limitato, sebbene abbiano uno stipendio. I volontari part-time, invece, non hanno stipendio, sebbene ottengano “interessanti ricompense” come certificati di partecipazione o codici gratuiti.

Fntastic, developers of Steam's most wishlisted game The Day Before, has updated their website to say that they are an organisation comprised of both paid and unpaid 'volunteers'. You can apply to work for them for free to help them deliver their projectshttps://t.co/8Vf5Xy3w4b pic.twitter.com/KogvTALpTN