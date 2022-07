The DioField Chronicle, l'RPG tattico ha una data di uscita e un nuovo trailer

Square Enix ha condiviso un nuovissimo trailer per il suo prossimo gioco di ruolo strategico, The DioField Chronicle dove viene annunciata anche la sua data di uscita.

Il trailer è per il momento solo in giapponese, ma mostra una piccola parte di gameplay al di fuori delle battaglie tattiche. Niente paura però, perché ci sono molti combattimenti in stile diorama da vedere nel breve trailer.

Sviluppato da Lancarse, The DioField Chronicle cerca di combinare elementi strategici in tempo reale con "qualcosa di mai visto prima", e probabilmente ne vedremo di più nelle prossime settimane. Il gioco riceverà una demo il 10 agosto in Giappone ma per adesso la data non è ancora stata confermata in Occidente.

"La guerra incombe sul continente di Rowetale... Con un esercito organizzato e abile nella magia moderna, l'Impero è una potenza con cui fare i conti. Nonostante la forza combinata dell'Alleanza, non ci fu abbastanza resistenza all'avanzata dell'Impero. Il continente fu devastato dalla sconvolgente guerra tra l'Impero e l'Alleanza. Tuttavia, una nazione rimase inalterata dal caos, il Regno di Alletain sull'isola di DioField, situata al largo della costa nord ovest di Rowetale. Si ritiene che la giada, la preziosa risorsa in grado di alimentare la magia moderna e le tecnologie, si trovi in abbondanza su DioField, portando l'isola all'attenzione dell'Impero e dell'Alleanza. Il Regno di Alletain sembrò destinato ad avere la terra macchiata dal sangue della battaglia" si legge nella descrizione del gioco.

The DioField Chronicle verrà lanciato il 22 settembre su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

Fonte: Nintendo Everything