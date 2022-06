The DioField Chronicle, l'RPG tattico riceverà un evento molto presto ecco quando

Square Enix ha riabbracciato il genere dei giochi di ruolo di strategia negli ultimi tempi dopo Triangle Strategy. Come sappiamo lo sviluppatore ha un altro gioco del genere in uscita entro la fine dell'anno: The DioField Chronicle.

Ebbene ora The DioField Chronicle riceverà un suo evento streaming il 2 luglio. Lo streaming sarà trasmesso sul canale YouTube di Wasyagana TV e inizierà alle 13:00 ora italiana. Non sono stati pubblicati molti dettagli sullo streaming, solo che potremo dare un'altra occhiata al gameplay, ma se ci sarà qualcosa di nuovo - come ad esempio una data di uscita - dovremo aspettare e vedere.

"La guerra incombe sul continente di Rowetale... Con un esercito organizzato e abile nella magia moderna, l'Impero è una potenza con cui fare i conti. Nonostante la forza combinata dell'Alleanza, non ci fu abbastanza resistenza all'avanzata dell'Impero. Il continente fu devastato dalla sconvolgente guerra tra l'Impero e l'Alleanza. Tuttavia, una nazione rimase inalterata dal caos, il Regno di Alletain sull'isola di DioField, situata al largo della costa nord ovest di Rowetale. Si ritiene che la giada, la preziosa risorsa in grado di alimentare la magia moderna e le tecnologie, si trovi in abbondanza su DioField, portando l'isola all'attenzione dell'Impero e dell'Alleanza. Il Regno di Alletain sembrò destinato ad avere la terra macchiata dal sangue della battaglia" si legge nella descrizione del gioco.

Restate sintonizzati con noi il 2 luglio per sapere qualcosa di più su questo interessante gioco.

