The DioField Chronicle mostrato in un lungo ed esplicativo video gameplay

Tra pochi giorni (10 agosto) verrà rilasciata la prima e unica demo di The DioField Chronicle, il nuovo GDR strategico sviluppato da Square-Enix e Lancarse. Per l'occasione, è stato rilasciato un lungo gameplay capace di spiegare in dettaglio tutte, o quasi, le meccaniche del titolo.

Il combat system si basa su un sistema RTTB, cioè combattimento tattico in tempo reale, con gestione e monitoraggio dei compagni e pausa tattica. Non è qualcosa che si vede spesso provenire dal Giappone (anzi mai) per cui è sicuramente da tenere d'occhio. Il titolo sembra molto curato anche da punto di vista delle ambientazioni e narrativa, senza considerare una colonna sonora di livello. Questa la sinossi:

"L'era dei miti lascia il passo a un'epoca di grandi tumulti... Il mondo degli uomini è precipitato in una guerra che si protrae di anno in anno. Tra le fiamme e il caos nasce un gruppo di mercenari d'élite che si fan chiamare Blue Fox, il cui destino e valorose azioni riecheggeranno nei secoli a venire. Ma alla fin fine, il nome Blue Fox finirà per simboleggiare la speranza o la peggiore delle tragedie?"