The Division Heartland, Resurgence e non solo? In cantiere potrebbe esserci anche un Battle Royale

È chiaro che Ubisoft ha grandi progetti per The Division come franchise. The Division 2 è davvero flessibile essendo in grado di espandersi in più aree per l'azienda. The Division 2, ovviamente, sta ancora ottenendo contenuti, ma Ubisoft ha anche il titolo free-to-play The Division Heartland e il gioco mobile The Division Resurgence in lavorazione.

Tuttavia se vogliamo dare retta ai rumor, sembra che ci sia ancora altro in lavorazione presso Ubisoft. Il giornalista Jeff Grubb ha recentemente affermato durante un episodio del suo podcast Game Mess che un battle royale di The Division sarebbe in fase di sviluppo come gioco autonomo da parte di Ubisoft. Apparentemente, il gioco era in lavorazione da molto tempo, ma è stato cancellato l'anno scorso a causa delle risposte negative dei tester.

Dopo la chiusura di Hyper Scape, secondo quanto riferito, Ubisoft ha deciso di riesumare il gioco perché l'azienda vuole davvero confezionare un gioco battle royale di successo. Secondo Grubb, Ubisoft sta modificando il titolo battle royale The Division, che avrà anche alcuni elementi roguelite. Allo stato attuale delle cose, il suddetto The Division Heartland dovrebbe essere lanciato prima di aprile 2023, anche se considerando tutti i recenti rinvii e cancellazioni di Ubisoft, è difficile essere del tutto precisi.

Per adesso quindi si tratta di un rumor, ma ricordiamo che la società il 10 settembre terrà l'evento Ubisoft Forward: in quel frangente probabilmente verrà svelato qualcosa di più su questo potenziale progetto.

