The Division: Resurgence è il nuovo gioco mobile di Ubisoft, disponibile per Android e iOS ed è free-to-play

In Ubisoft sembra un periodo abbastanza movimentato, tra il rilancio di Assassin's Creed in cantiere e la nuova presentazione di Skull and Bones che vedremo domani sera, 7 luglio. Ma c'è tempo anche per un nuovo titolo mobile, basato sul franchise The Division.

The Division: Resurgence ci riporta nella spopolata New York con nuovi protagonisti e soprattutto una nuova fazione da combattere: i Free Man, e sarà free-to-play. Il feeling dovrebbe essere il medesimo e a pensarci le meccaniche di The Division si sposano molto bene con il mondo mobile, essendo in fin dei conti un looter shooter valido e con la possibilità di affrontare le missioni in solitaria o in co-op.

Narrativamente sarà del tutto indipendente da quella dei due The Division originali, sposandosi al meglio su dispositivi mobili anche grazie a controlli ottimizzati per l'occasione. Anche qui, l'aumento di livello del proprio personaggio sbloccherà nuove abilità e si avrà la possibilità di personalizzare a dovere il proprio avatar.

The Division: Resurgence arriverà su dispositivi Android e iOS ma non si sa quando; è però prevista una closed beta, a cui è possibile iscriversi già da ora.