The Elder Scrolls 6 e non solo: un leaker rivela dettagli sugli altri titoli Bethesda in sviluppo

The Elder Scrolls 6 è uno dei titoli Bethesda più attesi dai fan ma, a quanto pare, lo studio avrebbe in cantiere diversi progetti.

Le nuove informazioni su TES6 e gli altri giochi della compagnia, provengono dal leaker Skullzi.

Innanzitutto, Skullzi parla di The Elder Scrolls 6, dicendo che il prossimo capitolo sarà ambientato ad Hammerfell e avrà un sistema politico.

Tradimenti, matrimoni e fazioni avranno notevole importanza nel corso dell'avventura, mentre sembra che nel gioco non ci saranno draghi.

Secondo il leaker, attualmente TES6 è nel pieno dello sviluppo e dovrebbe essere lanciato tra il 2025 e il 2026.

Parlando degli altri progetti in cantiere presso Bethesda, il leaker afferma che Roundhouse sarebbe al lavoro su un gioco PvPvE "che potrebbe sorprendervi", BGS Austin e Montreal, invece, sarebbero al lavoro su Spyteam.

