The Entropy Centre è un puzzle game 'alla Portal' da tenere d'occhio. Trailer gameplay e finestra di lancio

Basta un'occhiata per pensare immediatamente a Portal ma per quanto The Entropy Centre condivida sicuramente il genere con l'amato progetto di Valve, questo titolo sembra avere dalla sua una buona personalità e più di qualche punto di interesse.

The Entropy Centre ci chiede di pensare al contrario grazie a una sorta di fucile che assume il ruolo della Portal Gun non concentrandosi però sulla creazione di portali ma sulla possibilità di far andare indietro nel tempo certi oggetti o aree dell'Entropy Centre.

Un cataclisma sembra aver distrutto l'intero mondo ma ASTRA, il particolare oggetto senziente simile a un fucile che ci troviamo tra le mani potrebbe essere la soluzione per la salvezza della Terra

Ecco il trailer:

The Entropy Centre sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One nel corso di quest'anno.