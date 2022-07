The Excavation of Hob's Barrow nel primo teaser trailer è un'avventura horror dai maestri di Wadjet Eye

Lo specialista del punta e clicca Wadjet Eye Games - lo studio dietro ad acclamati titoli come Unavowed e la celebre serie Blackwell - ha fatto squadra con lo studio indie Cloak and Dagger Games per pubblicare la sua prossima avventura folkloristica The Excavation of Hob's Barrow su PC, Mac e Linux nel corso dell'anno.

Anche se il nome potrebbe non essere familiare, Cloak and Dagger Games si è costantemente fatto un nome nel genere punta e clicca nell'ultimo mezzo decennio con una serie di avventure di breve durata, principalmente nel regno dell'horror.

The Excavation of Hob's Barrow è il primo nuovo titolo di Cloak and Dagger dopo The Terrible Old Man del 2019 e segue l'avventura in epoca vittoriana dell'antiquaria e scrittrice Thomasina Bateman che arriva nel remoto villaggio di Bewlay dopo aver ricevuto una misteriosa convocazione.

La pagina Steam di Cloak and Dagger promette una "trama oscura, complessa e in evoluzione" con elementi tratti dal vero folklore inglese, oltre a un cast di personaggi intriganti, una grafica evocativa in pixel-art e altro ancora.

Wadjet Eye - che di recente ha anche annunciato la sua nuova avventura punta e clicca Old Skies, sviluppata internamente - non ha ancora fornito una data di uscita per The Excavation of Hob's Barrow, ma dovrebbe arrivare verso la fine dell'anno.

Fonte: Eurogamer.net.