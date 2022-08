The Expanse di TellTale si mostrerà durante la Gamescom Opening Night Live

Mancano pochissimi giorni all'inizio della Gamescom 2022, la fiera annuale dei videogiochi che si terrà dal 24 al 28 agosto a Colonia, ma per dare il via a tutto, avrà luogo il 23 alle 20:00 l'Opening Night Live, un evento che offrirà molteplici annunci e trailer di videogiochi che devono ancora arrivare.

La trasmissione sarà presentata da Geoff Keighley, e l'organizzatore da qualche giorno conferma attraverso i social alcuni dei protagonisti della serata. Nelle scorse ore è stato annunciato che all'evento sarà presente The Expanse: A Telltale Series, il nuovo gioco Telltale sviluppato da Deck Nine Games.

Nello specifico, Keighley assicura che durante la conferenza ci mostreranno il gameplay del gioco , che adotterà il formato episodico per raccontarci di più sull'universo che abbiamo conosciuto grazie alla serie di fantascienza The Expanse.

Next Tuesday, get your first look at the gameplay of THE EXPANSE: A @telltalegames Series during @gamescom Opening Night Live.



Streaming live at 8p CEST/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/FBKKzQtEbF