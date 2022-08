The First Descendant è il nome ufficiale di Project Magnum e si mostra in un nuovo trailer

Project Magnum, il looter shooter sviluppato da uno studio di Nexon, si chiamerà The First Descendant e per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer.

The First Descendant è stato presentato all'inizio di settembre dello scorso anno e i suoi manager hanno confermato che durante i festeggiamenti della Gamescom 2022 verrà mostrato un trailer esteso. Non solo ma è stato annunciato che il gioco riceverà una beta che si terrà nell'autunno del 2022 con l'accesso che può essere richiesto sulla pagina Steam.

The First Descendant è in fase di sviluppo in Unreal Engine 5 e arriverà gratuitamente per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, anche se al momento i responsabili non hanno ancora condiviso una data di uscita. A grandi linee, il videogioco include combattimenti strategici contro i boss per un massimo di quattro giocatori, abilità uniche per ogni personaggio e una generosa gamma di armi e gadget. Dopo aver completato le missioni e aver sconfitto i boss, i giocatori riceveranno nuovi potenti personaggi, oltre a nuovi equipaggiamenti e potenziamenti. Qui di seguito potete visionare il trailer.

Per adesso questi sono tutti i dettagli che sono stati condivisi, non ci resta che attendere la Gamescom che si terrà questo mese per saperne di più.

