The Fridge is Red ha una data di uscita ed è una antologia horror in 'stile PS1' davvero ispirata!

5WORD Team e l'editore tinyBuild hanno presentato una nuova serie antologica di stampo horror piuttosto inquietante e assai particolare, a cominciare dal comparto artistico. Il nome? The Fridge is Red.

La storia ruota attorno a Frank, un uomo in grande difficoltà economica e con uno strano frigorifero che dovrà riparare, con la particolarità che questo elettrodomestico sprizza malvagità allo stato puro. Sembra quasi una missione secondaria di Control.

Suddiviso in sei episodi, vi saranno diverse ambientazioni, tra ospedali abbandonati e classici cimiteri ma il tutto contornato da uno stile che ricorda il comparto grafico presente sulla prima PlayStation, con modelli 3D e pixel a vista che rendono The Fridge is Red ancor più inquietante.

"Con tutti i feedback positivi che abbiamo ricevuto dal pubblico, ora più che mai siamo motivati a realizzare appieno The Fridge is Red", ha affermato Artem Kudriashov, lead designer, 5WORD Team. "Continueremo a perfezionare e mettere a punto questa new entry nel genere horror per portare una nuova svolta misteriosa ai giocatori che cercano un'esperienza thriller".

The Fridge is Red uscirà il 27 settembre solo su PC, tramite Steam.