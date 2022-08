The Game Awards ha finalmente una data e avranno un nuovo premio dedicato al 'miglior adattamento'

Geoff Keighley ha appena annunciato la data della nona edizione dei The Game Awards, l'evento annuale dedicato alla premiazione del meglio della produzione videoludicata del 2022 (fino a dicembre almeno). L'evento prenderà il via l'8 dicembre e andrà in onda in streaming, in tutto il mondo, attraverso YouTube, Twitch, Twitter, Facebook e TikTok.

A Los Angeles vedremo anche un'interessante novità riguardo ai premi: probabilmente continueremo a vedere categorie con titoli completamente diversi tra loro, cosa che però non dovrebbe capitare con "Miglior Adattamento", dedicato a film, serie TV, podcast e altre forme di media che adattano un videogioco.

Potremmo dunque vedere premiate la serie TV su Halo o il secondo film di Sonic, senza dimenticare la serie Netflix su Cuphead.

This year @TheGameAwards introduces a new category:



BEST ADAPTATION to recognize outstanding work adapting video game IP to other entertainment forms.



We will celebrate shows, movies, books, podcasts, comics + more that authentically adapt the source material. pic.twitter.com/5T4lQcXQZR — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 22, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"Il Best Adaptation Award è un modo per l'industria dei videogiochi e i suoi fan di dare un'occhiata al lavoro creativo dell'adattamento, che spesso aggiunge tradizione e un contesto diverso ai nostri franchise preferiti", ha detto Geoff Keighley, creatore e produttore esecutivo di The Game Awards. "Con così tanti progetti ispirati ai videogiochi nell'ambito dell'intrattenimento, è giunto il momento di onorare l'eccellenza nell'adattare questi mondi ad altri mezzi".

Appuntamento dunque all'8 dicembre per sapere quale adattamento avrà vinto.