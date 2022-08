The Great War: Western Front è un nuovo strategico sulla Prima Guerra Mondiale dello sviluppatore di Command & Conquer Remastered

Petroglyph, lo sviluppatore di Command & Conquer Remastered, ha annunciato un gioco di strategia sulla Prima Guerra Mondiale in uscita il prossimo anno.

The Great War: Western Front, il cui lancio su PC è previsto per il 2023, consente di giocare sia come Theatre Commander che come Field Commander in un doppio ruolo.

Theatre Commander presenta un gioco di grande strategia a turni in cui si dirige il dispiegamento delle forze, si effettuano ricerche e si gestiscono le risorse sul fronte occidentale.

Field Commander offre battaglie tradizionali di strategia in tempo reale in cui si dirigono le unità, si costruiscono trincee e si assalta il nemico.

Si dice che i campi di battaglia siano persistenti, il che significa che mentre ci si spinge attraverso il Fronte Occidentale si rivisitano i campi di battaglia precedenti che mostrano la distruzione dei conflitti precedenti. Ad esempio, i bombardamenti d'artiglieria lasciano dietro di sé dei crateri e le trincee costruite rimangono in gioco se si torna indietro.

Ci si aspetta che il tempo cambi man mano che il conflitto si trascina, con neve e pioggia che influenzano le prestazioni dell'artiglieria e il movimento delle unità.

Petroglyph ha dichiarato di aver collaborato con Imperial War Museums per rendere il gioco il più autentico possibile, con fanteria, armi, artiglieria e carri armati reali.

Si potrà giocare nei panni delle Nazioni Alleate o delle "Potenze Centrali". Petroglyph ha aggiunto che ogni fazione avrà abilità e stili di gioco unici.

Petroglyph Games è lo studio con sede a Los Angeles fondato dall'ultimo gruppo di ex dipendenti di Westwood che se ne sono andati quando EA chiuse ciò che rimaneva dello sviluppatore originale di Command & Conquer nel 2003.

Nel corso degli anni lo studio ha pubblicato numerosi giochi di strategia in tempo reale, tra cui Star Wars: Empire at War, Rise of Immortals, Grey Goo e Conan Unconquered. Chiudendo il cerchio, Petroglyph ha sviluppato Command & Conquer Remastered e Command & Conquer Red Alert Remastered del 2020.

Petroglyph sta anche lavorando a un ibrido tra sparatutto in prima persona e RTS chiamato Earthbreakers, ma è da un po' che non si hanno notizie in merito.

