The House of the Dead: Remake per Xbox Series X/S ha una data di uscita

Il publisher Forever Entertainment e lo sviluppatore MegaPixel Studio pubblicheranno The House of the Dead: Remake per Xbox Series X/S il prossimo 23 settembre.

The House of the Dead: Remake è stato lanciato per la prima volta su Switch il 7 aprile, ed è stato seguito dalle versioni PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam e GOG e Stadia il 28 aprile.

The House of the Dead: Remake "è una nuova versione del gioco lanciato nel 1997 su piattaforma arcade. Un classico sparatutto su binari arcade con una nuova veste e avvincenti novità al gameplay per adattarsi ai moderni standard di gioco".

Qui sotto, il trailer della versione Xbox Series X/S:

Caratteristiche:

Un classico arcade famoso con grafica e controlli moderni, inclusa la mira giroscopica

Fedele al gameplay originale

Multiplayer locale a 2 giocatori

Finali multipli

Photo mode

Obiettivi da raggiungere

Arsenale di armi sbloccabili

Orde di mostruosità non morte in una nuova modalità di gioco

Galleria dei nemici e dei boss affrontati

Fonte: Gematsu.