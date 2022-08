The Last Case of Benedict Fox mostrato con un gameplay inedito al Future Games Show con un periodo d'uscita

Al Future Games Show è stato mostrato con gameplay inedito The Last Case of Benedict Fox, interessante action in stile metroidvania che si è mostrato in tutto il impatto artistico e con meccaniche ispirate come quella dei tatuaggi in grado di sbloccare diversi poteri. Interessante anche il level design, con diverse zone accessibili attraverso portali in gradi di far cambiare immediatamente ambientazione. Arriverà nel 2023, dal day one su Game Pass. "È difficile per noi descrivere le influenze positive che Xbox Game Pass ha avuto sul nostro gioco. Questo apre le porte a una moltitudine di giocatori diversi per godersi Benedict e, incrociando le dita... Per innamorarsi del gioco e del genere. Questo è un ottimo affare per un piccolo studio come noi"